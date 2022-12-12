160 отделений Почты России обустроили для инвалидов в Челябинской области

Рассказываем, чем отличаются такие офисы от других

На сегодняшний день в Челябинской области 160 отделений «Почты России» адаптированы для людей с инвалидностью. Удобства созданы не только для посетителей с особенностями здоровья, но и для сотрудников, сообщили в пресс-службе «Почты России».

160 южноуральских почтовых отделений оснащены информационными вывесками со шрифтом Брайля, контрастной разметкой на ступенях лестниц, тактильными напольными указателями. Также в большинстве отделений установлены пандусы с поручнями или подъемные платформы. Кроме того, в отделения люди с ограниченными возможностями здоровья могут заходить с собакой-поводырем. А сотрудников «Почты России» обучили этике общения с людьми с инвалидностью.

Безбарьерная среда в отделениях создается не только для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, но и для сотрудников с инвалидностью. По данным пресс-службы компании, в «Почте России» работают более 5200 человек с разными формами инвалидности.

«У Почты одна из крупнейших сетей в мире по количеству точек обслуживания клиентов. Адаптировать ее для людей с инвалидностью — это масштабная задача. Доступная среда уже есть в 22% отделений Почты по всей стране, а также в головном офисе. Для нас одинаково важно создать комфортные условия как для посетителей, так и сотрудников с особенностями здоровья»,— прокомментировал руководитель проекта по развитию инклюзивной среды «Почты России» Денис Горшко.

Всего в России для людей с инвалидностью адаптированы 8300 отделений «Почты России». Эта работа будет продолжена.