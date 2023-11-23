16 тысяч женщин на Южном Урале получили пособие в связи с рождением ребенка

Размер пособия составляет 26 тысяч 345 рублей

Единовременное пособие в связи с рождением ребенка в 2023 году на Южном Урале получили 16 тысяч 349 женщин. На эту выплату было направлено более 400 млн рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Оформить выплату можно в течение шести месяцев с момента рождения малыша. Если один из родителей работает, то СФР назначит выплату в проактивном режиме — писать заявление не нужно. Средства поступят в течение 10 рабочих дней с момента получения от ЗАГС сведений о государственной регистрации рождения ребенка.

Если оба родителя не работают, то один из них может оформить единовременную выплату на портале госуслуг, а также в МФЦ или в клиентских службах СФР.

«На единовременную выплату также имеют право семьи с опекаемыми, усыновленными и приемными детьми. Они должны обращаться за пособием лично в клиентскую службу Соцфонда»,— замечает и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.



Размер единовременного пособия в Челябинской области составляет 26 тысяч 345 рублей. В Озерске и Снежинске — 29 тысяч 781 рубль, в Трехгорном — 27 тысяч 490 рублей. Разница объясняется тем, что в закрытых городах области действует повышенный районный коэффициент.

Между тем Контрольно-счетная палата Челябинской области перечислила все виды выплат, которые положены от государства беременным и только что родившим женщинам.

