/ 16 экопостов будут анализировать воздух в Челябинске к концу года

Данные автоматически будут передаваться специалистам ЦГМС.

Новые посты мониторинга качества воздуха установили в Челябинске. Две лаборатории — стационарные, их закупили на федеральные деньги. Забор воздуха с их помощью проводится 4 раза в день. Выявляются газы — фенол, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид. Как говорят аэрохимики, данные будут самыми точными: посты установили на улице Витебской и Захаренко. Рядом с ними нет свалок, парковок и высоких деревьев. Еще одна лаборатория, передвижная, делает замеры в Сатке.

Передвижная лаборатория дает возможность проведения маршрутных наблюдений как на территории жилой застройки, так и на границе санитарно-защитной зоны предприятий, являющихся источниками выброса загрязняющих веществ, а также — оперативного реагирования на сообщения об аварийных ситуациях техногенного характера, которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха. — рассказал замгубернатора Сергей Сушков в докладе.

К концу года только в южноуральской столице будут действовать 11 стационарных и 5 передвижных лабораторий. Все они удобны в использовании, поскольку отвечают современным требованиям.

Новое оборудование поступило в регион в рамках выполнения стратегических Указов Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, с учетом высокой значимости для Челябинска темы качества атмосферного воздуха. С федеральной поддержкой мы вступаем в принципиально новый этап масштабного технического перевооружения системы мониторинга атмосферного воздуха. Новые посты позволяют получать адекватную информацию об уровне фонового загрязнения воздуха в Челябинске. Каждый новый мобильный пост позволит точечно и оперативно замерять уровень выбросов конкретных предприятий. Это то, о чем мы говорили в рамках дискуссии на экологическом Госсовете, и практический результат наших совместных действий с федеральным центром. — резюмировал губернатор Борис Дубровский.

Добавим, что вся информация об измерениях будет автоматически передана специалистам ЦГМС. Графики изменений показаний также будут составляться автоматически.