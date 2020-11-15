16 ноября в мэрии Челябинска пройдёт аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

В понедельник, 16 ноября, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений посредством докладов расскажут о том, какие поручения мэра Челябинска Натальи Котовой они выполнили, а какие ещё в процессе. Также чиновники отчитаются по текущим делам. Выслушав подчинённых, глава Челябинска даст задания на новую неделю.

Посмотреть аппаратное совещание можно лично: прямая трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.