В Челябинской области телефон доверия для детей принимает по 18 тысяч звонков каждый год

Психологи разговаривают по душам круглосуточно

17 мая во всем мире отмечают Международный день детского телефона доверия. На Южном Урале эта служба существует уже 16 лет: первый звонок на линии «Детский телефон доверия» приняли в сентябре 2010 года. Сегодня это круглосуточная, анонимная и бесплатная помощь для всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Заведующая отделением экстренной линии детского телефона доверия, психолог Челябинского областного центра социальной защиты «Семья» Алина Газиева рассказала, что только на базе ее организации телефон доверия принимает более 18 тысяч обращений в год. На смене работают минимум четыре консультанта-психолога, и линия практически никогда не молчит.

«У нас нет часов затишья. Звонки идут постоянно, просто они разнятся по типу и тематике», — поясняет Алина Газиева.

Телефон доверия предназначен для детей, подростков и их родителей. Но помогают здесь и бабушкам, дедушкам, опекунам, а также педагогам, воспитателям, социальным работникам.

Самые юные абоненты — дошкольники. Малыши могут позвонить из любопытства, от скуки или потому, что остались дома одни и испугались.

«Ребенок может позвонить, чтобы просто пошутить, покричать, побаловаться. Поговорим и с ним, не отказываем никому. К тому же часто бывает, что за шутками скрываются какие-то серьезные тревоги, переживания», — замечает психолог.

Основные темы обращений:

— конфликты с родителями и сверстниками;

— первая любовь и неразделенные чувства;

— тревога перед экзаменом (ОГЭ, ЕГЭ);

— буллинг в школе;

— трудности в общении с учителями.

«В основном детей волнуют отношения: как помириться с другом, как наладить контакт с мамой или папой. Мы не даем готовых шаблонов, каждый случай уникален. Сначала помогаем справиться с чувствами — обидой, злостью, грустью, а потом вместе вырабатываем план действий»,— рассказывает Алина Газиева.

Время суток напрямую связано с глубиной проблемы. Днем и утром чаще звонят дети с бытовыми школьными проблемами, а также родители. А вот экстренные обращения — о суицидальных мыслях, насилии, остром горе — приходятся на вечер и ночь, когда человек остается наедине со своей бедой.

«Если ребенок говорит о реальной угрозе жизни, насилии, мы работаем с ним и только с его добровольного согласия можем передать данные в полицию или органы соцзащиты. Без согласия — никогда»,— подчеркивает психолог.

Доля откровенно криминальных историй мала: из 18 тысяч звонков только около десяти в год требуют подключения других служб.

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, число звонков резко выросло: люди не знали, куда обратиться, боялись изоляции. В 2022 году появилась новая категория абонентов — те, кто пережил смерть близкого, в том числе родственников, участвовавших в специальной военной операции. Звонят и жены, и дети, которые переживают за отцов.

Алина Газиева отмечает, что многие родители боятся: если ребенок пожалуется на семью, придет проверка, взрослых накажут, а ребенка могут изъять из семьи. Это распространенное заблуждение.

«Цель телефона доверия — чтобы дети жили в семье и им было хорошо. Мы не заинтересованы в том, чтобы забирать ребенка. Наоборот, мы помогаем наладить контакт между поколениями», — объясняет она.

Да и дети чаще звонят не с жалобами на родителей, а с просьбой: «Помогите помириться с мамой».

На телефоне доверия нет ограничений по времени. Абонент сам решает, когда завершить беседу. Разговор может длиться 20 минут, час, два. Рекорд службы — шесть часов непрерывного общения.

Конфиденциальность — священный принцип. Психолог не спрашивает имя, адрес, место учебы. Абонент может назвать вымышленное имя или не представляться вовсе. Если человеку полегчало, он кладет трубку первым. Многие звонят снова, чтобы поблагодарить или продолжить работу.

Как позвонить?

Общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122 (с городских и мобильных) и короткий номер 124 (только с мобильных). Звонок на эти номера бесплатный даже при нулевом балансе.

«Важно, чтобы дети с самого раннего возраста понимали, что взрослые им не откажут, что их поддержат и помогут найти выход. Тогда доверия будет больше и в семьях, и в отношениях»,— резюмирует Алина Газиева.