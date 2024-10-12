16-градусный мороз ударит в Челябинской области в ночь на воскресенье

Днем температура поднимется выше нуля градусов

Предстоящая ночь в Челябинской области будет морозной: в горах и низинах температура опустится до −16 градусов. Местами сохранится небольшой снег. Днем осадков не будет, воздух прогреется до +4 градусов. Подробнее о погоде 13 октября рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −9 градусов, днем температура поднимется до +3 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет слабым, но сохранит северное направление.

В горах и низинах ночью будет около −16 градусов, днем ожидается −1 градус. На остальной территории в ночные часы — от −6 до −11 градусов, в дневные — до +4 градусов. Переменная облачность, ночью на юге области слабый снег. Утром на севере региона туманы. На дорогах гололед. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.