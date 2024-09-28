150 лип высадили на проспекте Ленина в Челябинске

Крупномеры появились с обеих сторон

В Челябинске завершили высадку крупномерных лип на проспекте Ленина на участке от улицы Лесопарковой до Цвиллинга. Всего за несколько недель на обеих сторонах улицы появилось 150 деревьев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, деревья высаживали под контролем питомника и с соблюдением всех предписанных технологий.

Молодые деревца высадили в основном вдоль проезжей части. Сейчас сотрудники МБУ «ЭВИС» восстанавливают газоны.

Напомним, в августе на проспекте Ленина снесли несколько засохших лип и пообещали компенсационную высадку. Ее и проводили на протяжении нескольких недель.