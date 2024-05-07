150 куличей доставили на передовую к Пасхе из Челябинска

В зону СВО отправили 10 коробок с праздничным лакомством

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Челябинское отделение Народного фронта к празднику Пасхи отправило бойцам в зону проведения спецоперации 150 куличей. Коробки получили бойцы 10 подразделений — штурмовики, танкисты, артиллеристы, саперы и другие. Все пришло не только в целости и сохранности, но и прямо к празднику, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«Все наши подшефные подразделения на передовой получили частичку домашнего уюта. Мы успели доставить куличи в пасхальную неделю, чтобы у парней был настоящий праздник»,— сообщили в Народном фронте.

В ответ ребята поблагодарили активистов за гостинцы и заботу, записав видео. И пообещали скоро вернуться домой с победой.