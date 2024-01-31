150 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ в Челябинской области

Заболеваемость респираторными инфекциями снова поползла вверх

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области выросла на 9,4 процента. Из-за этого 150 отдельных классов и одну школу полностью в регионе закрыли на карантин, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Рост заболеваемости среди детей-школьников составил 20,9%, среди детсадовцев — 25,4%, среди детей до трех лет — 16,7%. А среди взрослых заболеваемость немного снизилась», — отмечают в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве отмечают, что в регионе становится меньше случаев гриппа. Увеличилась доля других респираторных вирусов и ковида.

Жителей области просят соблюдать меры предосторожности: следовать правилам гигиены, надевать маски в общественных местах, а также избегать контактов с больными.