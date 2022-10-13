15 сувениров из Челябинской области вышли в окружной финал Всероссийского конкурса

Рассказываем, какие изделия южноуральцев оценило жюри

Черемуховое масло и вишня в масле стали сувенирами. Эти десерты вошли в число 15 финалистов от Челябинской области, которые представят в рамках окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». ИА «Первое областное» выяснило, какую еще продукцию презентуют от Южного Урала, а также где и когда их можно будет увидеть и приобрести.

Всего на участие в окружном этапе конкурса было заявлено 1018 изделий из 21 региона в 13 номинациях и четырех ценовых категориях в пределах от менее чем 200 рублей до более 3000 рублей. В финал прошли чуть больше половины — 523 изделия из всех регионов-участников, в том числе 15 сувениров из Челябинской области.

Например, в номинации «Гастрономический сувенир» в категории до 200 рублей в финал вышли имбирный пряник «Я люблю Остроленко» известного кулинара поселка Остроленского Нагайбакского района Ивана Савельева и парижские десерты «Вишня в масле» и «Черемуховое масло» директора Дома творчества Нагайбакского района Валентины Тюфякиной.

В номинации «Линейка туристических сувениров города» в финал вышел набор «Путешествие по Саткинскому району», в который вошли магнит, открытки и игрушка-брелок от МГУ «Центр туризма и гостеприимства».

В номинации «Сувенир события» в категории до 200 рублей в финале оказались брошь «Нагайбакский гусь-спортсмен» от Натальи Мордяшовой из Фершампенуаза и варенье из кислицы от МБУ «Центр туризма и гостеприимства» из Сатки.

Также в число финалистов в разных номинациях и категориях вошли куколка-заботушка, наборы открыток и шоколада, брелоки «Голова лося» и многие другие сувениры. Все они будут представлены в Екатеринбурге 23 и 24 октября в рамках Международного туристического форума «Большой Урал».