15 снимков о жизни Донбасса от фотографа Первого областного информагентства

О мирных жителях и военных — в день воссоединения республик с Россией

Сегодня, 30 сентября, вся страна впервые отмечает День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией. В сентябре прошлого года во всех четырех регионах прошли референдумы. Более 95 процентов жителей поддержали эту инициативу.

К знаковому дню редакция ИА «Первое областное» подготовила подборку снимков нашего фотокорреспондента Дмитрия Сопильняка, сделанных во время командировки на Донбасс в июле этого года.

Эти кадры сняты в городе Кременная Луганской области.









Тогда нашим журналистам удалось пообщаться с командиром штурмового отряда с позывным «Каспий». Это случилось за день до начала российского наступления на участке фронта под Кременной.









Это — гранатометчик 6-го танкового полка диакон Максим. Он оказался в зоне боевых действий вопреки воле церковного начальства и был за это наказан. За самовольную отправку добровольцем диакона Максима, выражаясь языком церковной бюрократии, запретили к служению.









Бойцы называют его отец Максим. За почти год пребывания в зоне СВО он не раз бывал на передовой, но стрелял из оружия только на полигоне.





А Донбасс, несмотря ни на что, старается жить нормальной жизнью.









В этом подшефным территориям помогает Челябинская область. К примеру, в этом году туда, помимо очередной 20-тонной фуры с продуктами и стройматериалами, уехала спецтехника для очистки дорог.









В разрушенный Мариуполь уже возвращается мирная жизнь.













Сегодня с праздником воссоединения жителей поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, регион помогает Донбассу во имя будущего и ради спокойной жизни, которая наступит в ближайшее время.