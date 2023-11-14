15 ноября в горной части Челябинской области ожидается гололед из‑за сильного дождя

Водителей просят не выезжать на трассу

Дорожники попросили водителей воздержаться от поездок в горнозаводскую часть Челябинской области завтра, 15 ноября. Завтра в регионе ожидаются мокрый снег и дождь. В управлении федеральными автомобильными дорогами по Южному Уралу предупредили о возможных затруднениях в движении на трассе М-5.

Челябинский гидрометцентр сообщает, что в среду, 15 ноября, в Челябинской области ожидается сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно налипание снега на провода. Особенно сильный дождь пройдет предстоящей ночью в западных районах области. Возможен сильный гололед.

В Упрдор «Южный Урал» попросили водителей воздержаться завтра от поездок по горнозаводской части области. На трассе М-5 возможны затруднения в движении.

А в региональной ГИБДД заявили, что с 1 декабря начнут массовую проверку автомобилей на наличие зимней резины.