15 многоэтажек остались без отопления на Северо-Западе Челябинска из-за аварии на сетях

Рассказываем, когда в квартиры поступит тепло

В Курчатовском районе Челябинска в ночь на субботу, 17 декабря, 15 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплосети. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска, тепло в дома начнет поступать сегодня около двух часов дня.

ЧП на сетях произошло в 11-ом микрорайоне на Северо-Западе. В результате без отопления остались дома, расположенные на улице 40-летия Победы, Комсомольском проспекте и проспекте Победы.

«Отопление отключили в 23:00 16 декабря. По адресу проспект Победы, 378а меняют задвижку в теплокамере. Начать заполнять систему планируется в 13:30 — 14:00»,— уточнили в мэрии.

В прошлые выходные из-за аварии на сетях на улице Доватора без воды остались восемь многоквартирных домов.