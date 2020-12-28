15 медиков стали «Врачами с большой буквы»

В министерстве здравоохранения региона наградили лауреатов премии

Итоги года подвела коллегия Минздрава. Лауреатами премии «Врач с большой буквы», учрежденной компанией «АльфаСтрахование-ОМС», стали 15 медиков. Также награды от федерального министерства здравоохранения в виде почетных грамот получили два сотрудника: Ирина Новоселова — заведующая поликлиникой городской больницы № 11 и Наталья Уварова — врач-терапевт областной клинической больницы № 2.



«Конечно, такие награды — это всегда приятно! Я работаю с восьмидесятого года, двадцать лет была заведующей терапевтическим отделением, последние три года работаю участковым терапевтом. У нас есть ряд определенных показателей эффективности: эффективность наблюдения, эффективность диспансерного наблюдения, выполнение планов вакцинации, профилактических осмотров. Но самое главное — здоровье пациентов. У нас всегда были высокие значения по всем ключевым показателям», — поделилась своей историей одна из двух награжденных медиков — Наталья Уварова.



Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов подчеркнул, что труд южноуральских медицинских работников заметен на федеральном уровне и наш регион часто отмечают при вручении государственных наград. Обладателями титула «Врач с большой буквы» стали врачи, которые были признаны лучшими по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи в 2020 году. Премия проходит в 12 регионах России. В Челябинской области были отмечены врачи из различных территорий.