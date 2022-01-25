15 медалей привезли челябинские ориентировщики с первенства УрФО

Воспитании областной спортивной школы соревновались в лыжных дисциплинах

Воспитанники челябинской областной детско-юношеской школы привезли с соревнований в Свердловской области 15 медалей различной пробы. Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивному ориентированию завершился в Новоуральске. На старт в различных возрастных группах вышли более 250 участников. Три соревновательных дня включали в себя гонки на спринтерской и классической дистанциях и эстафете, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Соревнования в Новоуральске стали отборочными по формированию команд на участие в Спартакиаде учащихся России. Алиса Рахманкулова завоевала два «серебра» в спринте и эстафете. В такой же возрастной группе «бронза» у Даниила Сафонова.

«В младших возрастных группах (до 12 лет) Настя Гаврилова выиграла „золото“ и две „бронзы“, Майя Шелахаева также стала второй и третьей. В элитной группе Светлана Барышникова и Ольга Евтюхова завоевали по бронзовой награде в индивидуальных гонках и „золото“ в эстафете в компании с еще одной ориентировщицей школы Ириной Рахманкуловой», — называет имена победителей и призеров первенства региональный Минобр.

Елизавета Кузнеченкова поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета в составе эстафетной команды Челябинской области (Ж-15). В итоге в «копилке» спортсменов челябинской областной спортшколы пять золотых медалей, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.