15-летний школьник из Челябинской области победил рак и мечтает стать поваром

Онкология у Никиты Ширяева начиналась с приступов сильной усталости

Международный день детей, больных раком, отмечают в этот четверг, 15 февраля. 15-летний Никита Ширяев из маленького поселка Сухарыш, что под Увелкой, победил онкологию и сегодня строит большие планы на жизнь. Хотя два года назад ему казалось, что мир вот-вот рухнет.

Как и все деревенские мальчики, Никита рос крепким и трудолюбивым ребенком. В школе его хвалили, по хозяйству родителям он помогал. Но в 2021 году парня как подменили. Придет из школы — и ложится спать. Возьмется сделать что-то по дому — а сил не хватает. Когда вдобавок у парня открылись носовые кровотечения, близкие повезли мальчишку к врачу.

Сначала медики ничего страшного не нашли. Думали, это связано с подростковой перестройкой организма. Посоветовали Никите принимать витамины, пить успокоительные лекарства. Но один пытливый доктор направила парня на анализ крови, который показал низкий гемоглобин. У мальчика заподозрили онкологию. К тому моменту Никита ослаб еще больше, мальчишка еле стоял на ногах. И в отделение онкогематологии Челябинской областной детской клинической больницы его уже увозили на скорой. В клинике по результатам углубленных анализов врачи поставили подростку точный диагноз: острый промиелоцитарный лейкоз, то есть рак крови.

«Случаи рака у нас в семье были. У деда, у бабушки. Но у обоих — в преклонном возрасте. А Никита — ребенок! Почему и за что? В этот диагноз было трудно поверить», — говорит папа мальчика Вячеслав Ширяев.

Мальчик попал к онкологам в критическом состоянии. Позже медики признавались: пройди еще две недели — и спасти парня было бы невозможно. Но, к счастью, та форма рака, которую выявили у Никиты, считается одной из самых благоприятных и хорошо излечиваемых форм лейкоза. Мальчику помогла стандартная терапия, к крайнему средству — пересадке костного мозга — медикам прибегать не пришлось. Первый раз в отделении онкогематологии ЧОДКБ Никита пролежал долгих четыре месяца. Паренек прошел несколько курсов химиотерапии, потерял волосы, похудел, разучился ходить, но нанес мощный удар по болезни.

«Конечно, мысли крутились всякие. Мы понимали, что можем потерять Никиту. Но когда стало ясно, что показатели крови по чуть-чуть выправляются, появилась надежда, что болезнь отступит», — рассказывает Вячеслав.

Сам Никита о смерти в те дни не думал. Больше всего парнишка боялся никогда не встать на ноги, потерять возможность ходить. После химии ноги ребенка ослабли. Он с трудом вставал с койки и передвигался по коридорам. Но даже в стационаре мальчик старался не отставать от своих одноклассников — занимался с больничными учителями. Оставаться на связи с близкими и друзьями помогал планшет. Все поддерживали паренька добрым словом.

Лечение растянулось на два долгих года. После химии мальчик прошел лучевую и гормональную терапию. Последний раз парня выписали из больницы в декабре 2023-го, чтобы он смог отметить в кругу семьи Новый год.

«Никита сдал анализы. Результаты медики ждать не стали, отпустили сына домой. А через несколько дней нам пришло сообщение от лечащего врача: „Вы здоровы“! Это был лучший подарок к празднику», — рассказывает отец мальчика.

Впереди у Никиты долгий путь восстановления после болезни. В школу парнишка пока не ходит, но занимается дома с учителями, готовится сдавать ОГЭ. На днях прошел устное собеседование на пятерку. Через год, когда окрепнет, парень планирует поступать в колледж — на повара, потому что очень любит готовить.

«Спасибо всем, кто поставил на ноги нашего сына: лечащему врачу Каринэ Волковой, заведующему отделением Сергею Коваленко, медсестрам, благотворительному движению „Искорка“», — говорит отец Никиты.

Скоро в семье Ширяевых родится четвертый ребенок. Большое счастье, что этот день все члены семьи встретят вместе.