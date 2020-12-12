149 машин очищают челябинские дороги от снега

Технике помогают дорожные рабочие.

Большинство южноуральцев в субботу и воскресенье уходят на выходные, но только не дорожники: минувшей ночью подрядчики вывезли более 600 тонн снега, сегодня днём работы на дорогах и тротуарах продолжаются. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Сегодня, 12 декабря, на улицах Челябинска работают 149 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 65 тракторов МТЗ, 26 погрузчиков, 20 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогают 227 дорожных рабочих. За ночь вывезено 629,5 тонн снега»,— сообщили в комитете.

От снега дорожники очищают не только дороги и тротуары, но и остановки общественного транспорта. Там, где это необходимо для предотвращения гололёда, производится подсыпка. Также дорожники вместе со снегом вывозят разнообразный мусор.