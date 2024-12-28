148 пар поженятся в Челябинской области 31 декабря

Это рекордная цифра за последнюю пятилетку

Все больше южноуральцев хотят расписаться в новогодние праздники. В этом году регион побил все рекорды по количеству заявлений на регистрацию брака 31 декабря, рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в Государственном комитете по делам ЗАГС.

«На последнюю декаду декабря подано более 500 заявлений на регистрацию брака, из них на 31 декабря — 148 заявлений. Впрочем количество вступивших в брак в этот день может и увеличиться, так как при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день обращения», — рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Самыми богатыми на свадьбы за последние пять лет были 30 декабря 2022 года (в этот день южноуральцы заключили 112 браков), 30 декабря 2023 года (93 брака) и 31 января 2019 года (83 брака).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».