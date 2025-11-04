145-летний храм в Челябинской области отмечает престольный праздник

Свято-Богородицкая церковь находится в Кусе

Православные сегодня празднуют большой праздник иконы Казанской Богоматери. Это престольный праздник сразу нескольких южноуральских храмов. Так, в Кусе в старинной церкви пройдут праздничные богослужения. Мы собрали историю праздника и любопытные факты о храмах, названных в честь иконы святыни.

Сегодня храм Казанской иконы Божией Матери в Кусе празднует престольный праздник в честь освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Церковь находится в Кусе, ее построили в 1882 году прихожанами. У нее один престол — во имя Пресвятой Богородицы Казанского образа. Спустя 117 лет ее объявили памятником архитектуры областного значения. Позже здание Свято-Казанской церкви безвозмездно передали в собственность Прихода

Другие храмы Казанской иконы расположены в Карталах, поселке Нижний Уфалей, селе Кичигино, Лейпциг. Часовня и церковь Казанской иконы Божией Матери есть и в Челябинске — на Андреевском кладбище.

В праздник митрополит Челябинский и Миасский Алексий также совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова. Увидеть Казанскую икону Пресвятой Богородицы можно на аналое, украшенной цветами.