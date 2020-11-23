144 литра крови было получено от южноуральцев в «донорскую субботу»

Также шестеро человек сдали антиковидную плазму.

В минувшую субботу в Челябинской области прошла донорская акция. Выездная медицинская бригада принимала доноров только в Челябинске и Магнитогорске, но мероприятие вызвало большой ажиотаж.

«Южноуральское донорское движение, несмотря на выходной день, поддержали жители Копейска, Коркино, Кыштыма, Озёрска, Снежинска, Трехгорного, Троицка, а также Сосновского, Красноармейского, Еткульского и других районов. В итоге в „донорскую субботу“ заготовлено 144 литров крови и её компонентов от 320 доноров. Из них 6 человек стали донорами антиковидной плазмы», — сообщил главный трансфузиолог Минздрава Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Поэтому в ближайшее время бригада областной станции переливания крови совершит выезды в муниципалитеты, чтобы принять ещё больше доноров.

Помимо этого, трудовые коллективы организаций Челябинской области принимают участие в донорском марафоне «Вместе работаем, вместе помогаем!», проводимом в рамках акции «Корпоративное донорство». Также планируется проведение «Дня донорского совершеннолетия» в Челябинском автотранспортном техникуме.

Напомним, что стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. С перечнем противопоказаний и рекомендациям по подготовке к сдаче крови можно ознакомиться на сайте областной станции переливания.