14 южноуральских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по физике и истории

Всего экзамены на 100 баллов в Челябинской области сдали 85 школьников

В Челябинской области ЕГЭ по истории и физике на 100 баллов сдали 14 выпускников образовательных учреждений. Таким образом, на сегодняшний день в регионе восемь выпускников с результатом 200 баллов по двум экзаменам. Об этом накануне, 24 июня, рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

«В этом году высший балл по физике получили 7 участников ЕГЭ, по истории 100 баллов набрали также 7 выпускников области. Кроме того, после утверждения этих результатов у нас добавилось еще три учащихся, получивших по двум экзаменам по 100 баллов. Это выпускники из Еманжелинска и Челябинска. Таким образом, на сегодняшний день в Челябинской области 8 выпускников с результатом 200 баллов за два экзамена»,— рассказала начальник Управления общего образования ведомства Елена Тюрина.

В этом году ЕГЭ по физике и истории, участие в которых приняли более 4 тысяч южноуральцев, проходили 11 июня. В случае несогласия с результатами выпускники могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11 29 и 30 июня.

Напомним, ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов в Челябинской области сдали 15 человек. Еще 56 выпускников получили высший результат на экзаменах по литературе, географии и химии.