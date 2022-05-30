В Челябинской области 30 и 31 мая один из двух обязательных экзаменов для получения аттестата — ЕГЭ по русскому языку — сдадут 14 тысяч выпускников. Результаты участники, согласно установленному графику, узнают не позднее 17 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
На выполнение экзаменационной работы одиннадцатиклассникам отводится 3,5 часа. Каждый вариант состоит из двух частей, включает в себя 26 заданий с кратким ответом и сочинение на основе прочитанного текста.
«Чтобы обеспечить объективность проверки сочинения, работа участников экзамена оценивается двумя экспертами. Результаты первой и второй проверок экспертов независимы друг от друга. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается проверка третьим экспертом. В Челябинской области для проверки работ привлечено 83 члена предметной комиссии по русскому языку», — рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.
В Челябинской области в помощь выпускникам для подготовки к экзаменам запустили новую информационно-образовательную платформу «Отличная школа74.ru». Там представлены видеоконсультации председателей региональных предметных комиссий в разделы «Готовимся к ОГЭ» и «Готовимся к ЕГЭ».
Также в регионе действует горячая линия по всем вопросам организации и проведения ЕГЭ — 8 (351) 263-25-17.
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