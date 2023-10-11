В предстоящее воскресенье, 15 октября, в Челябинске завершат работу 14 садовых автобусных маршрутов, которые были запущены в конце апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

В последний раз в этом году в воскресенье в рейс отправятся следующие автобусы:

  • 16с «ЧМК — п. Челябэнерго»;
  • 21с «ЧТЗ — ТЭЦ-3»;
  • 25с «ДК Строителей — СНТ „Ферросад“»;
  • 37с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Жилищник“»;
  • 38с «Чистопольская — СНТ „Трубопрокатчик-3“»;
  • 55с «Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)»;
  • 57с «Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)»;
  • 60с «СНТ „Надежда“ — СНТ „Вишневый“»;
  • 65с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Трубопрокатчик-4“»;
  • 67с «Областная больница — СНТ „Вишневый“»;
  • 70с «Чистопольская — СНТ „Трубопрокатчик-2“»;
  • 84с «ДК Строителей — СНТ „Надежда“»;
  • 90с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Кристалл“»;
  • 93с «ЧМК — СНТ „Авиатор-2“».

Запустят сезонные садовые маршруты весной 2024 года.