В предстоящее воскресенье, 15 октября, в Челябинске завершат работу 14 садовых автобусных маршрутов, которые были запущены в конце апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».
В последний раз в этом году в воскресенье в рейс отправятся следующие автобусы:
- 16с «ЧМК — п. Челябэнерго»;
- 21с «ЧТЗ — ТЭЦ-3»;
- 25с «ДК Строителей — СНТ „Ферросад“»;
- 37с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Жилищник“»;
- 38с «Чистопольская — СНТ „Трубопрокатчик-3“»;
- 55с «Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)»;
- 57с «Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)»;
- 60с «СНТ „Надежда“ — СНТ „Вишневый“»;
- 65с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Трубопрокатчик-4“»;
- 67с «Областная больница — СНТ „Вишневый“»;
- 70с «Чистопольская — СНТ „Трубопрокатчик-2“»;
- 84с «ДК Строителей — СНТ „Надежда“»;
- 90с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Кристалл“»;
- 93с «ЧМК — СНТ „Авиатор-2“».
Запустят сезонные садовые маршруты весной 2024 года.