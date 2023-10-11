14 садовых маршрутов закроют в Челябинске 15 октября

В воскресенье они отправятся в рейс в последний раз в этом году

В предстоящее воскресенье, 15 октября, в Челябинске завершат работу 14 садовых автобусных маршрутов, которые были запущены в конце апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

В последний раз в этом году в воскресенье в рейс отправятся следующие автобусы:

16с «ЧМК — п. Челябэнерго»;

21с «ЧТЗ — ТЭЦ-3»;

25с «ДК Строителей — СНТ „Ферросад“»;

37с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Жилищник“»;

38с «Чистопольская — СНТ „Трубопрокатчик-3“»;

55с «Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)»;

57с «Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)»;

60с «СНТ „Надежда“ — СНТ „Вишневый“»;

65с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Трубопрокатчик-4“»;

67с «Областная больница — СНТ „Вишневый“»;

70с «Чистопольская — СНТ „Трубопрокатчик-2“»;

84с «ДК Строителей — СНТ „Надежда“»;

90с «Железнодорожный вокзал — СНТ „Кристалл“»;

93с «ЧМК — СНТ „Авиатор-2“».

Запустят сезонные садовые маршруты весной 2024 года.