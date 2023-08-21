14 многоквартирных домов остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовок в Челябинске

Сроки устранения аварий на этих участках озвучили на аппаратном совещании в мэрии

В Челябинске после пятого этапа опрессовок, который завершился 8 августа, не подключенными к горячему водоснабжению остаются 14 многоквартирных домов. Как сообщил 21 августа на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, включить горячую воду там планируют сегодня до конца дня.

«Работу по устранению аварийных ситуаций проводим ежедневно, сегодня все дома подключим», — сказал он.

Также, по его словам, на ежедневном контроле остаются вопросы обнаружения и устранения аварий на теплосетях. Устранять повреждения и включать горячую воду в домах стараются в кратчайшие сроки.

Напомним, в начале прошлой недели без горячей воды после пятого этапа опрессовок оставалось около 100 многоквартирных домов. К середине недели их число сократилось более чем вдвое.

До 23 августа в городе продолжается шестой, последний этап опрессовок. Без горячей воды остаются более 140 жилых домов и около 30 соцобъектов.