14-летняя челябинка попала в 8-й сезон шоу «Голос. Дети»

Юная вокалистка прошла слепые прослушивания и выбрала себе в наставники Басту

Юная жительница Челябинска Арина Миленко прошла слепые прослушивания и попала в 8-й сезон телешоу «Голос. Дети». Своим голосом она покорила не только зрителей, но и членов жюри: Баста и Егор Крид повернулись к школьнице, пожелав стать ее наставниками. Выпуск шоу показали накануне на Первом канале.

14-летняя Арина Миленко учится в 8-м классе, а также занимается вокалом в Образцовой студии эстрадного вокала «Тутти». По словам самой Арины, она не представляет своей жизни без музыки, а ее любимые предметы в школе — математика и химия.

«Я очень отзывчивая, добродушная, люблю всем помогать. Помимо вокала я занимаюсь игрой на флейте, фортепиано, учусь играть на укулеле. Свою жизнь я хочу связать с творчеством, ведь я живу этим»,— рассказала Арина Миленко.

Зажигательно исполнив на конкурсе песню Луи Примы Sing, Sing, Sing, Арина растопила сердца зрителей, Басты и Егора Крида. Светлане Лободе, судя по ее танцам, исполнение тоже понравилось, но поворачиваться к юной исполнительнице она не стала. Из двух членов жюри в наставники себе челябинка выбрала Басту.

Отметим, Арина Миленко не только участвует, но и побеждает в различных музыкальных конкурсах. Она является лауреатом I степени множества вокальных конкурсов, среди которых: «Голосок», «Андрюша» и многие другие. Кроме того, Арина — полуфиналист Детского Евровидения — 2019.