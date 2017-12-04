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14 дворовых катков залили в Челябинске

Еще 21 объект будет приготовлен в течение недели.
сегодня в 11:19
  |  Общество

Сегодня, 4 декабря, в Челябинске пошел долгожданный снег. Несмотря на отсутствие осадков перед этим днем, администрация города готовилась к зимнему спортивному сезону. На аппаратном совещании начальник управления спорта города Евгений Иванов отчитался о проведенной работе по заливки катка и проводимых мероприятиях по возведению коробки на стадионе «Калибр».

На контроле находится ситуация с хоккейной площадкой на стадионе «Калибр» и с парковкой, занимаемся этим вопросом. В ближайшее время там сыграем в хоккей, уже в декабре. У нас по дворовым площадкам — 14 уже залиты, дети и взрослые уже катаются. 21 хоккейный корт находится в работе, в течение этой недели будут доступны для катания во дворах. — отчитался Евгений Иванов.

Во второй половине декабря депутат Гордумы Александр Галкин совместно с журналистами намерен объехать и проверить качество дворовых катков.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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