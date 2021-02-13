14 февраля вторые половинки челябинцев смогут покататься на коньках бесплатно

В областном центре в День святого Валентина для влюбленных пройдут специальные акции

В Челябинске в День святого Валентина влюбленные пары смогут отлично и при этом выгодно провести время на ледовых катках, лыжной базе и в кинотеатрах: в честь праздника там пройдут специальные акции, благодаря которым приобрести билеты можно будет в два раза дешевле.

Так, при покупке одного билета на катки, расположенные в парках имени Пушкина, Терешковой, «Сигнал» на Чистопольской, 27 и «Торпедо» на Копейском шоссе, 5, второй билет будет в подарок. Бесплатно можно будет покататься на катках, расположенных на улицах Худякова, 24а и Доватора, 15. Время работы катков — с 12:00 до 22:00.

Подобная акция пройдет и на Лыжной базе по адресу: Лесопарковая, 2а. Взяв на прокат один комплект лыж, второй будет выдан бесплатно. Кроме того, на базе будет работать профессиональный фотограф, и все желающие пары смогут сфотографироваться с сердцем в руках с хэштегом #ЛюблювЧелябинске.

Ну и как же без кинотеатра? 14 февраля кинотеатры «Импульс» и «Знамя» будут продавать влюбленным билеты всего по 100 рублей.