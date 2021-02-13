14 февраля челябинцы смогут публично признаться в любви своим вторым половинкам

Также в областном центре будут работать тематические фотозоны

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Челябинске будут работать тематические фотозоны, а также любой желающий сможет получить валентинку и публично признаться в любви своей второй половинке. Рассказываем, где пройдут мероприятия.

Так, тематические фотозоны будут организованы на катке в парке имени Гагарина, на Лыжной базе на Лесопарковой, 2, на спортивной площадке «Альтер-спорт» в микрорайоне Чурилово, а также в общежитиях ЧелГУ и ЮУГГПУ. Время работы фотозон — с 12:00 до 22:00. Кроме того, в парке имени Гагарина будет установлен арт-объект «Сердце», на фоне которого все желающие также смогут сфотографироваться.

С часу дня на площадке «Альтер-спорт» и Кировке всем желающим будут раздавать валентинки. Кроме того, с 17:00 до 20:00 14 февраля на Кировке пройдет акция «Открытый микрофон»: смелые горожане смогут публично признаться в любви своим вторым половинкам. Также на главной пешеходной улице Челябинска будет работать ростовая кукла «Сердце».

Напомним, 14 февраля в Челябинске также пройдут специальные акции для влюбленных. Подробнее можно узнать здесь.