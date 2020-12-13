14 декабря в мэрии Челябинска пройдёт аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

В понедельник, 14 декабря, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, какие поручения главы города Натальи Котовой они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Также чиновники расскажут о том, как выполняются текущие дела.

Посмотреть аппаратное совещание и узнать о том, что происходит в Челябинске на сегодняшний день, можно в понедельник в 10:00 по челябинскому времени на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного». Присоединяйтесь!