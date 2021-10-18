135 млн рублей потратили на ремонт медицинских объектов в Нагайбакском районе

Перемены отметил Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов

В 2021 году на территории Нагайбакского района капитально отремонтировали сразу 11 медицинских объектов: 8 фельдшерско-акушерских пунктов, офис врача общей практики в селе Париж, здание лаборатории и флюорографии районной больницы, а также хирургический корпус с поликлиникой. На все преобразования потратили более 135 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Районная больница села Фершампенуаз — самый масштабный проект по количеству поставок.

«На территории нашего района проживает около 18 тысяч жителей. Даже небольшие изменения всегда видны. А в этом году мы счастливы такому вниманию, ремонты в медучреждениях здесь не проводилось десятилетиями, новая техника не обновлялась также много лет. И пациенты, и медицинские работники с радостью встречают такие перемены», — отметил главный врач Районной больницы села Фершампенуаз Рахматулло Юлдашев.

До конца 2021 года в медицинские учреждения района направят 121 единицу нового суперсовременного оборудования. Самое долгожданное — рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-«МАКСИМА». Этот прибор полностью заменяет традиционный комплекс из трех составляющих, он обеспечивает проведение рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии на одном штативе. Исследования стало проводить удобнее и быстрее, а снимки теперь получаются намного более качественные.

Кроме того, районная больница села получила 12 автомобилей LADA для неотложной помощи.

Перемены в здравоохранении Нагайбакского района отметил Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«В ходе рабочей поездки с комиссией Минздрава побывали в районной больнице Фершампенуаза, пообщались с медицинскими работниками, пациентами. Безусловно, план работы намечен большой, он уже реализуется. В целом, программа модернизации первичного звена рассчитана до 2025 года», — рассказал Юрий Семенов.

Министр подчеркнул, что в районе до 2023 года продолжатся капитальные ремонты хирургического и гинекологического комплекса, а также поликлиники больницы, где имеются серьезные планы по обновлению. В перспективе — построить новые фельдшерско-акушерские пункты.