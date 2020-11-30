С дорог Челябинска вывезли почти 1000 тонн снега

Ночью на дорогах города работали 134 единицы техники.

В Челябинске продолжается уборка последствий снегопада, прошедшего в минувшие выходные. Ночью на улицах города провели механизированную очистку улиц, остановок транспорта и тротуаров. Кроме того, опасные участки были покрыты противогололёдной смесью.

«В ночь с 29 по 30 ноября на улицах Челябинска работало 134 единицы техники: 40 КДМ, 52 МТЗ, 20 погрузчиков, 19 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогали 48 дорожных рабочих», — прокомментировали уборку в Комитете дорожного хозяйства города.

В ходе уборки с улиц Челябинска было вывезено 981,5 тонны снега.

Днём на дорогах города будет работать 175 единиц техники, среди которых 39 комбинированных дорожных машин, 84 МТЗ, 30 погрузчиков, 19 самосвалов и 3 автогрейдера. Кроме того, ручной очисткой снега займутся 272 рабочих.