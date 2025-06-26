Челябинка в 13 лет стала топ‑моделью, дизайнером и основала фонд для молодежи

Аделия Ягафарова не боится быть яркой и начинать собственные проекты

Помните время, когда вам было 13 лет? Школа, уроки, тайные вздохи о красивом мальчике. Аделия Ягафарова из Челябинска привыкла к более масштабному полету мысли. В свои 13 лет девушка выигрывает конкурсы для моделей, создает собственную коллекцию модной одежды и руководит молодежным культурным фондом. Все это результат ее живого характера и непростых жизненных испытаний.

Аделия с малых лет очень любила кукол, но их наряды девочку не устраивали. И когда в первом классе появилась возможность ходить в театр моды, Аделия с радостью туда пошла. Занятиям в театре моды, который со временем перерос в школу моды и дизайна Exercise, школьница посвятила семь лет своей жизни.

Наряжаться Аделия любила с детства

В четвертом классе у Аделии обнаружили огромную опухоль — почти 12 сантиметров. Первоначальный диагноз —рак — поверг семью в шок. К счастью, диагноз не подтвердился. Опухоль вырезали без последствий, но весь четвертый класс девушка провела на домашнем обучении — сначала в больнице, а потом дома.

Непростое время испытаний в больнице

В обычной школе Аделия сталкивалась с буллингом: ее дразнили и обзывали из-за занятий моделингом. «О! Идет модель!» — иронично бросали одноклассники вслед.

«Меня не принимали за то, что я выделяюсь из толпы. За то, что я что-то делаю, и это многим не нравилось», — говорит девушка.

А дома девочку никто не задирал, она чувствовала себя в безопасности.

«Когда пришло время возвращаться в школу, я испугалась. Умоляла онколога продлить мне домашнее обучение, но все напрасно. Вернуться было непросто: одноклассники снова меня доставали — подставляли и обзывали. Но на этот раз я не стала молчать. Высказал свое мнение — от меня отстали», — рассказывает Аделия.

После пережитого педагог «Театра моды» Екатерина Гусейнова предложила Аделии создать собственную коллекцию одежды. Вместе с мамой и тетей девушка пришла к неожиданной идее: коллекция о больнице.

Аделия с мамой и тетей

Сначала это казалось невозможным — как можно превратить такой болезненный опыт в моду? Но близкие помогают Аделии воплощать идею в жизнь.

Тетя помогала написать текст — своеобразный манифест, который будет сопровождать показ коллекции. Он отразил глубокие чувства ребенка, столкнувшегося с болезнью.

«Говорят, что детство — беззаботная пора. Главное — вовремя поесть, поспать, надеть шапку, когда холодно. Когда вдруг что-то заболит, иногда бывает недостаточно просто подуть, поцеловать и произнести заклинание: „У кошечки боли, у собачки боли, а у Адели не боли“. Иногда боль — следствие серьезной болезни. Болезни, которая вырывает тебя из теплых маминых рук и помещает в больницу. Белую, неуютную, холодную. Со словами „госпитализируемся на операцию“. В такие моменты ребенок быстро становится взрослым. В больнице тело излечивается, но душа калечится. Чувством страха, неизвестности, боли, опасности. Раны зашиты, но чувства неисцелимы. Вкус сновидения и дрожащее тело заполнится надолго. Каждый ребенок заслуживает жизнь без боли, уколов и болезней», — говорится в этом манифесте.

Название одной из своих коллекций — «Мятный вкус» — Аделия выбрала не случайно. Это воспоминание из больницы, где ей предложили на выбор напитки после операции. Девочка выбрала мятное яблоко. Эта коллекция, кстати, еще находится в разработке, но Аделия уже успела создать одно изделие самостоятельно.

Наряд из коллекции «Мятный вкус»

Еще в пятом классе Аделия начала проводить ежегодную акцию «Твори добро», чтобы поддержать детей с онкологическими заболеваниями. Именно тогда, по словам девушки, началась ее «полноценная творческая жизнь».

Коллекция одежды «Черновик» создана из газет

Аделия признается, что ее вдохновляют люди, которые не боятся быть собой и помогают другим. Она мечтает о том, чтобы созданный ею Культурный фонд для молодежи «Кая» помог другим подросткам найти поддержку и реализовать свой потенциал. Фонд организует мастер-классы для детей из детских домов, помогает ребятам реализовать себя в модельных проектах и развивать творческие навыки.

Мастер-класс в детском доме

Сама Аделия увлекается волонтерством, медиа, творчеством. Девушка стала победителем международного евроазиатского чемпионата моды и снялась в шоу «Я — подросток».





Евроазиатский чемпионат моды. Номинация «Супермодель конкурса». Лауреат первой степени

На региональном фестивале моды «Подиум Урала — 2025» Аделия Ягафарова заняла первое место в номинации «Лучшая модель»

Сейчас она обдумывает идею создать сериал о подростках, который будет затрагивать темы буллинга и травли. В основу сценария лягут рассказы реальных ребят из числа пострадавших.

В июне фонд Аделии Ягафаровой «Кая» провел торжественную церемонию награждения ребят, которые активно участвовали в его проектах.

Аделия также наградила людей, которые помогли ей справиться с трудностями и прийти к успеху — психолога, учителей и тех, кто поддерживал ее в детстве.

Особую роль в жизни Аделии играет ее семья. Мама Аделии работает бухгалтером, папа — водитель. И хотя родители в разводе, общаются друг с другом и поддерживают Аделию.

«У меня большая семья по папиной стороне, по маминой, и это очень круто», — говорит Аделия.

Аделия признается, что ее вдохновляют люди, которые не боятся быть собой и помогают другим. В себе она также культивирует эти ценные качества.

Автор: Дарья Давтян