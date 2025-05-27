13,5 тысячи челябинских выпускников сдадут ЕГЭ по математике 27 мая

Это один из обязательных экзаменов для получения аттестата

Сегодня, 27 мая, в Челябинской области одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по математике базового и профильного уровня. На экзамен по базовой математике зарегистрировано 6,4 тысячи участников, по профильной — 6,9 тысячи, сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования.

ЕГЭ по базовой математике сдают те, кому не нужен этот предмет для поступления. Работа включает в себя 21 задание, каждое из которых направлено на проверку базовых знаний, которые пригодятся в жизни. На выполнение работы отводится 3 часа.

Экзамен по профильной математике включает 19 различающихся по сложности заданий. На эту работу отводится 3 часа 55 минут. Профильную математику сдают те, кому в дальнейшем потребуются специальные знания по этому предмету.

При выполнении работы разрешено пользоваться линейкой.

Свои результаты выпускники узнают не позднее 16 июня.