125 остановок общественного транспорта обновили в Челябинске в 2023 году

В порядок привели трамвайные платформы и павильоны

В 2023 году в Челябинске благоустроили 125 остановок общественного транспорта. На некоторых из них привели павильоны в порядок, на других остановках их установили впервые. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

«Обустройство 23 автобусных остановочных комплексов выполнено на улицах Горького, Петра Столыпина, Енисейской, пересечении улиц Самохина и 1-й Эльтонской, а также на остановках „Поселок Стройгородок-2“ и „Чурилово“»,— рассказали в комитете.

24 трамвайные платформы восстановили на улицах Кирова, Блюхера, Труда, Танкистов, Свердловском тракте, проспекте Победы, Свердловском проспекте и Копейском шоссе.

На 78 остановках, расположенных во всех районах города, заменили 78 павильонов.

Работы были выполнены в рамках программы развития транспортной инфраструктуры, финансируемой региональным Министерством дорожного хозяйства и транспорта.