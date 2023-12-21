125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области

Пассажиры находятся в инфекционной больнице, один ребенок скончался

В Саратовской области с пассажирского поезда сняли 125 детей, которые ехали из Тюмени. В составе организованной группы заболела 12‑летняя девочка, по пути в Адлер она скончалась в поезде на территории Пензенской области. В СК региона возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Пензенского управления следственного комитета.

Как сообщает информационное агентство «Тюмень сегодня», 125 детей из Луганской Народной Республики следовали на поезде маршрутом Тюмень — Адлер. Они отправились из тюменского детского лагеря организованной группой под присмотром взрослых.

Накануне вечером одна из девочек сообщила о плохом самочувствии. У ребенка поднялась температура.

Как сообщили «Тюмень сегодня» в информационном центре правительства Тюменской области, ребята направлялись из детского оздоровительного лагеря «Олимпийская Ребячка».

«В течение смены медицинским персоналом 3 раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой — не было», — подчеркнула руководитель филиала «Олимпийская Ребячка» АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Елена Шептун.

В лагере «Олимпийская Ребячка» работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование. Между тем в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней в поезде дальнего следования. Прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксировали смерть ребенка. Группу из 125 детей сняли с поезда и госпитализировали в больнице города Саратова.