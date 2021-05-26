Более 1000 видеокамер будут следить за сдачей экзаменов в школах Челябинской области

Наблюдение за процессом обеспечит «Ростелеком»

В 85 школах Челябинской области установлены системы видеонаблюдения к проведению экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов. Контракт на проведение работ министерство образования и науки Челябинской области заключило с компанией «Ростелеком».

Для объективного проведения экзамена в школьных аудиториях уже проверили качество звука и видео, а также ракурс IP-камер. Они устанавливаются так, чтобы в обзор попадали выпускники, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов.

При этом невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов. В тайне остаются и персональные данные выпускников. Программное обеспечение системы видеонаблюдения обновили и наладили работу резервных источников питания на случай внезапного отключения электроэнергии.

«В этом году системой видеонаблюдения на базе современных IP-камер мы оснастили 1232 школьных класса. Кроме этого, 78 камер установлено в региональном центре оценки качества и информатизации образования. В каждой аудитории установлены две видеокамеры, которые автоматически включаются и выключаются согласно расписанию госэкзаменов, обеспечивают необходимый обзор наблюдателям и высокое качество видеопотока. Это позволит аккредитованным наблюдателям следить за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения», — сказал директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Во время экзаменов IP-камеры в онлайн-режиме по защищенным каналам связи передают видеозаписи в центр обработки данных «Ростелекома» в Екатеринбурге. После проведения всех выпускных испытаний информация передается заказчику.