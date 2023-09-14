120 новых камер появится на дорогах Челябинской области в октябре

Регион борется с ростом смертности в ДТП

Для борьбы со смертностью на дорогах в Челябинской области развивают сеть комплексов фотовидеофиксации на дорогах. Уже существует 227 постов с более чем 1,5 тысячи камер. Подробности сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина во время совещания с губернатором Алексеем Текслером.

С 1 июля на дорогах области камеры, помимо прочего, следят и за использованием ремней безопасности. Уже в октябре этого года заработают дополнительные 120 камер. Кроме того, сейчас на 59 участках региональных и федеральных дорог устанавливают автономные комплексы фотовидеофиксации, которые начнут работу в начале следующего года.

«По оценкам Госавтоинспекции, аварийность в местах размещения камер устойчиво и постоянно снижается. Это позволяет говорить о положительном влиянии камер на соблюдение правил дорожного движения», — отметила Светлана Костина.

При помощи ГИБДД разработан план для области на 2024 год. Будут построены 11 комплексов на региональных дорогах, 11 комплексов в Магнитогорске и по 3 — в Златоусте и Копейске.

Министр также обратила внимание на пешеходные переходы. Светлана Костина подчеркнула, что не все из них соответствуют новым ГОСТам. Она призвала дооборудовать переходы и включить поддержание их состояния в планы на следующий год.

Губернатор Алексей Текслер поручил главам территорий рассмотреть профилактику дорожных происшествий.

«В дальнейшем мы будем увеличивать количество стационарных постов с предупреждающими знаками. Сейчас нужно проанализировать географию и проблематику каждого ДТП в своей территории и докладывать ситуацию по каждому крупному ДТП. Мы дорогами будем заниматься, при этом надо активно заниматься мерами безопасности дорожного движения», — закончил Алексей Текслер.

Напомним, ранее глава региона поручил сэкономленные на торгах при ремонте дорог деньги направлять на обеспечение безопасности дорожного движения.