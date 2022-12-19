12 жителей Челябинской области получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды

В Челябинской области вручили 12 медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония награждения прошла в правительстве региона. Также почетные звания, грамоты и знаки отличия государственного и регионального уровней получили жители области из рук губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба правительства области.

«Сегодня в зале собрались люди разных профессий, разных направлений деятельности — представители промышленности, врачи, деятели культуры и искусства, образования, научные деятели. Но вас объединяет одно — это желание служить нашей Родине, нашему Отечеству, Челябинской области. Я благодарю вас за ежедневный труд на благо наших людей. Уверен, что впереди еще много новых достижений и успехов. Поздравляю вас всех с высокими наградами», — обратился Алексей Текслер к присутствующим в зале.

Награды получили 29 представителей разных профессий из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска и Златоуста.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по Указу Президента РФ Владимира Путина получили 12 южноуральцев. Двое сотрудников «ЧТЗ-Уралтрак» награждены за большой вклад по восстановлению отрядов вооружения, военной и спецтехники в условиях, сопряженных с риском для жизни, при проведении СВО.

Почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» и «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоены сотрудникам ММК и Механоремонтного комплекса.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоены Владимиру Залавину, Илье Скирпичникову, Валерии Тюльгановой из Челябинской областной клинической больницы и заместителю начальника Челябинского госпиталя ветеранов войн по медицинской части Ольге Сидоренко.

Алексей Текслер вручил Почетные грамоты Президента РФ Борису Видгофу и Павлу Полецкову. Благодарность Президента РФ объявлена Петру Тихонову и Танзиле Шаровой.

Алексей Текслер вручил знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Марине Москвичевой. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» присвоено Андрею Василенко, «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» — Елене Артюшкиной и Максиму Фаустову, «Заслуженный работник образования Челябинской области» — Римме Литвак. Почетным гражданином Челябинской области стал директор РФЯЦ — ВНИИТФ Михаил Железнов.