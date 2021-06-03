Двенадцать процентов южноуральцев ежедневно проводят в дороге до трех часов

У большинства жителей Челябинской области дорога до работы и обратно занимает около часа

Больше половины жителей Челябинской области ежедневно проводят в дороге около часа. Однако некоторым южноуральцам требуется до трех часов, чтобы добраться до места работы и обратно. Соответствующие результаты показал опрос российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Так, 62% жителей Челябинской области рассказали, что успевают добраться до места работы меньше, чем за полчаса. 24% респондентов сообщили, что дорога до работы у них занимает от 30 минут до 1 часа. 12% южноуральцев тратят на дорогу до полутора часов, еще 2% — около двух часов.

«Если учесть, что обратный путь — от работы до дома — занимает не меньше времени, то получается, что треть жителей Южного Урала проводят в пути от одного до трех часов каждый будний день. Конечно, этому времени можно найти лучшее применение и сегодня соискатели при поиске вакансий все чаще обращают внимание на расположение места работы»,— отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Что касается профессиональной принадлежности, то быстрее всего до места работы обычно добираются рабочий персонал, представители сфер продаж и образования. Больше всего времени на дорогу тратят юристы, производственники и работники сферы безопасности.

При этом, согласно опросу, 80% респондентов хотели бы тратить на дорогу от дома до работы не более 30 минут, остальные согласны проводить в пути до часа.