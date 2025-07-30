12 молодых семей из Челябинской области получили по 1 млн рублей

Деньги от студенческого маткапитала направили на улучшение жилищных условий

В Челябинской области с этого года запущен уникальный проект поддержки семьи. Молодые родители, которые являются студентами, могут получить по 1 миллиону рублей. Новую выплату одобрили уже 79 семьям, а 12 — получили деньги, сообщает пресс-служба Минсоцотношений региона.

Поддержка молодых родителей — часть большой программы по нацпроекту «Демография». С инициативой запустить студенческий капитал в регионе выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Депутаты Заксобрания приняли закон, в котором и сформулирован порядок получения выплаты. О новой практике, которой нет в других регионах, Алексей Текслер рассказал президенту Владимиру Путину во время двусторонней встречи в Магнитогорске. Внедрение капитала стало еще и одной из мер поддержки молодежи в регионе.

Так, претендовать на выплату могут семьи при рождении первого ребенка с 1 января 2024 года. Оба родителя или единственный родитель должны очно получать первое среднее или высшее образование в нашей области, а маме должно быть не больше 24 лет.

Далее: родители должны быть прописаны в Челябинской области. С заявлением им нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Сейчас сумма выплаты с учетом индексации составляет 1 миллион 40 тысяч рублей. Если у студентов родится второй ребенок, а выплатой после первого они не успеют воспользоваться, то сумма увеличивается на 20%.

Деньги можно направить на покупку жилья в регионе, на компенсацию затрат аренды жилья, получение первого образования родителями, оплату частных детских садов (с лицензией), оплату медицинских услуг. А можно написать заявление на ежеквартальную выплату на жизнь.

12 семей уже получили деньги на жилье. Историю о том, как студентка из Еманжелинска готовится к свадьбе и ждет второго ребенка, — читайте на нашем сайте. Молодая мама поделилась своим опытом, как оформила выплату от губернатора.