12 июня в городах России запретили продажу алкоголя

Челябинск в этот список не попал

В День России, 12 июня, в ряде городов решили запретить продажу алкоголя. По федеральному законодательству местные власти самостоятельно могут вводить подобные ограничения. В ИА «Первое областное» изучили список городов и регионов, где ввели санкции.

Так, по данным издания arigus.tv, в Бурятии с 1 марта 2025 года действует закон, запрещающий продажу алкоголя в 17 праздничных дней в году. Запрет распространяется на розничную продажу алкоголя, исключение составляют предприятия общественного питания.

В эти праздничные выходные запрет ввели не только в День России: следующее ограничение ожидается 14 июня — в День города Улан-Удэ.

За нарушение данного запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Также «сухой закон» на завтра ввели в Башкирии, Вологодской, Ивановской, Кемеровской, Пензенской, Тамбовской, Тюменской, Ульяновской областях, Пермском и Приморском краях. Ограничения установлены на определенное время либо на весь день. Челябинска и Челябинской области в этом списке нет.