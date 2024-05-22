115 южноуральцев досрочно вышли на пенсию по предложению государства

Все они имели статус предпенсионера

Жители Челябинской области предпенсионного возраста, у которых нет возможности трудоустроиться, имеют право уйти на пенсию досрочно. В 2023 году такую возможность использовали 115 человек, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Право на оформление пенсии досрочно есть у безработных предпенсионеров, уволенных при ликвидации предприятия и сокращении штата. При этом должны иметь страховой стаж (не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин) и накопить 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Пенсия в этом случае назначается по предложению службы занятости и происходит в упрощенном порядке: беззаявительно и в минимальные сроки. Когда человек соглашается оформить пенсию, служба занятости сама направляет в СФР необходимые документы.

Между тем жители Челябинской области могут попасть на видеоприем к руководителям СФР. Раньше мы рассказали, как записаться на дистанционную консультацию.