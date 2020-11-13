115 литров «незамерзайки» изъяли в Челябинске

Жидкость реализовывали на незаконных точках торговли.

В Челябинске накануне, 12 ноября, провели рейд по выявлению незаконных точек торговли незамерзающей жидкостью. В нем приняли участие представители управлений торговли и благоустройства городской среды администрации и городского УМВД.

В ходе проверки специалистами было изъято 115 литров «незамерзайки», реализуемой на обочинах дорог. Сотрудники полиции подготовили документы для рассмотрения на административной комиссии.

«Предпринимателям грозит штраф до двух тысяч рублей и возбуждение дела об административном правонарушении. Изъятую „незамерзайку“ направят на экспертизу», — прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Если по результатам экспертизы в жидкости выявят метанол, штрафы для предпринимателей могут увеличиться до 30—40 тысяч рублей.