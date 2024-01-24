114 домов остались без воды в Ленинском районе Челябинска из‑за повреждения водовода

На утро 24 января количество зданий без водоснабжения сократилось до 11

Вечером 23 января в Ленинском районе Челябинска компания ООО ПКП «Финстройинвест» при проведении строительных работ повредила водовод. В результате без горячей и холодной воды остались 114 жилых домов, соцобъектов и административных зданий, в том числе 90 домов частного сектора, а также две котельные. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, по данным на утро 24 января без водоснабжения остаются 11 домов на двух улицах.

«Благодаря оперативным действиям МУП „ПОВВ“ произведено своевременное переключение на резервные сети. В настоящее время без воды остаются 11 жилых домов и административных зданий по адресам: Кронштадтская, 13, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 26; Энергетиков, 3, 3а, 5»,— уточнили в мэрии.

Для жителей организован подвоз воды, водоматы переведены в бесплатный режим.

Работы на месте координирует начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов. Ситуация находится на контроле главы Челябинска Натальи Котовой.