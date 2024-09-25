1100 эпизодов заботы: семьи сотрудников ОМК получили подарочные сертификаты

Работники смогли купить своим детям все нужное для учебы

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«Забота объединяет» — так называется программа поддержки социально уязвимых сотрудников группы компаний ОМК. Многодетные, одинокие родители и те, кто воспитывает детей с инвалидностью, получают сертификаты, на которые сотрудники смогут до конца года приобрести детские товары, одежду, книги, игрушки, школьные принадлежности и спортивный инвентарь для детей на маркетплейсах. В этом году выдано 2360 подарочных сертификатов для более чем 1100 семей. Это было ощутимое подспорье перед началом учебного года.

Программа «Забота объединяет» реализуется уже третий год, и ее бюджет превысил 25 миллионов рублей. Но куда весомее вклад в каждый семейный бюджет, особенно в нынешних условиях, когда жизнь стремительно дорожает.

«Группа ОМК работает в 38 регионах страны, у нас более 38 тысяч сотрудников. Вместе с семьями — это больше 100 тысяч человек. Нам важно благополучие их всех. Акция „Забота объединяет“ помогает нам поддержать в первую очередь социально уязвимых сотрудников и снизить нагрузку на их семейный бюджет. За три года проведения акции мы выдали более 7300 сертификатов для детей наших сотрудников. По их отклику и благодарности видим, что такая поддержка нужна»,— отметила начальник управления по социальному развитию группы ОМК Елена Скалкина.

В компании ОМК действуют и другие меры дополнительной материальной поддержки для сотрудников. Например, предприятия оплачивают комплексные обеды в заводских столовых. Компания также выдает материальную помощь в честь рождения или усыновления ребенка, выделяет льготные путевки в детские лагеря, санатории, для сотрудников действует система ДМС и линия психологической поддержки.

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