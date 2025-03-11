11 ветеранов СВО из Челябинской области поедут на Всероссийский зимний Кубок защитников Отечества

Всего за звание лучших будут бороться 300 человек из 60 регионов

С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске пройдет первый Всероссийский зимний Кубок защитников Отечества. 300 ветеранов СВО из 60 российских регионов, в том числе из Челябинской области, будут бороться за звание лучших в пяти дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте и следж-хоккее, сообщили в Центре управления регионом.

От Челябинской области на соревнования отправятся 11 ветеранов СВО. Они будут бороться за победу в горнолыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. На сноуборд встанет Алексей Рожков, соревноваться в горнолыжном спорте будет Павел Ребрушкин, а в следж-хоккее — команда, состоящая из Эрика Базарова, Дениса Алексеева, Максима Галышева, Владимира Забегаева, Никиты Полякова, Евгения Школы, Алексея Шумакова, Михаила Рубцова и Юлая Давлеткильдина.

«Помимо состязаний для участников предусмотрены экскурсионная и досуговая программы. Они смогут больше узнать об истории Югры и местных традициях. Это отличная реабилитация для ветеранов СВО: общение с товарищами, нагрузки и победы позитивно влияют на их моральное и физическое состояние», — отметила статс-секретарь замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Организатор спортивного мероприятия — фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта, Паралимпийского комитета, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и региональных правительств.

Кстати, в январе наш корреспондент посмотрел, как ветераны СВО готовятся к соревнованиям в дисциплине «следж-хоккей» и сделал фоторепортаж.