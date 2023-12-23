11 многоквартирных домов остались без воды из‑за коммунальной аварии в Челябинске

На месте ЧП работает бригада МУП «ПОВВ»

Сегодня, 23 декабря, днем в Челябинске на северо-западе произошел порыв трубы. В результате одиннадцать многоквартирных домов остались без воды. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, излив воды на поверхность прекращен. К домам в ближайшее время организуют подвоз.

«Из-за порыва трубы произошел выход холодной воды на проезжую часть улицы Братьев Кашириных и близлежащие проезды. В настоящий момент излив воды прекращен. На месте работают аварийные бригады МУП „ПОВВ“ в составе двух единиц техники и восьми человек», — сообщили в мэрии.

По данным администрации, воды сейчас нет в домах № 29, 29а, 29б на улице Салавата Юлаева и № 132, 132а, 134, 134а, 134б, 136а, 138, 140 на улице Братьев Кашириных. Местные жители могут воспользоваться в том числе водоматами, которые переведены в бесплатный режим.

Очищать дороги и тротуары от воды выехала дорожная техника. На месте организована регулировка движения транспорта.