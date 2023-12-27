11-летний баскетболист собрал полмиллиона рублей на лечение матери

Помогли ему в этом ученики и родители челябинского лицея № 35

Удивительная и трогательная история под Новый год случилась в челябинском лицее № 35. Здесь была организована благотворительная школьная ярмарка в поддержку ученика-пятиклассника и его семьи Сережи Березанского. У его мамы тяжелое онкологическое заболевание, а впереди дорогостоящая операция и новый курс химиотерапии. 11-летнему школьнику удалось собрать полмиллиона рублей. Организовали сбор средств и в баскетбольной школе, в которой он занимается.

Эту историю челябинской семьи поведали журналисты, посетившие благотворительную ярмарку в лицее № 35. Они выяснили, что через два месяца Нине Березанской предстоит делать операцию, сейчас она проходит третий курс химиотерапии, чтобы опухоль не продолжила расти, и ей нужны средства на дорогостоящие медицинские препараты.

«Я стараюсь вести обычный образ жизни, не считаю себя больным человеком. Но я хочу идти дальше, бороться, а не ждать, когда химиотерапия меня „добьет“ окончательно», — рассказала Нина Березанская корреспондентам сайта «Хорошие новости».

Не остались в стороне и представители региональной федерации баскетбола. Так, в спортшколе № 8, в которой занимается Сергей Березанский, они организовали сбор средств на лечение женщины. И предлагают поддержать спортсмена и его семью в борьбе против страшной болезни.

«Сергей занимается у меня недавно, я заметил его летом на турнире „Оранжевый мяч“ и пригласил к нам в школу. Привлекли мое внимание хорошие физические данные: парень высокий и подвижный. Сейчас могу сказать, что я в нем не ошибся, прогресс налицо. Всего за полгода Сергей серьезно прибавил и уже привлекается к тренировкам и играм основного состава команды 2012 года рождения. Старательный и трудолюбивый баскетболист», — рассказал тренер мальчика Алексей Перцев.

В семье Березанских трое детей, и все спортсмены. Старшая дочь Ксения занимается пауэрлифтингом и работает тренером в фитнес-клубе, Сергей — баскетболист, а маленький Лева — футболист. Нине Березанской врачи предложили сделать дорогостоящую операцию в Германии. Необходимых средств у семьи нет. Все, кто хочет помочь семье Березанских, могут узнать необходимую информацию в группе во «ВКонтакте».