11 июля челябинцы получат уведомления о выплате 10 тысяч рублей на подготовку к школе

По сути, в России стартует прием заявлений на новое единовременное пособие

В воскресенье, 11 июля, портал госуслуг начнет рассылку уведомлений о возможности получить выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, сообщает телеграм-канал «Госуслуг».

«В письме будет ссылка на заявление, заполненное на основании сведений, которые содержались в ранее поданных заявлениях для выплат 2020 года. Родителям нужно проверить и подтвердить сведения. При необходимости их можно скорректировать», — сказано в сообщении.

Если такое письмо не придет, то начиная с 15 июля заявление можно будет подать напрямую с портала госуслуг.

Пенсионный фонд начнет перечислять деньги с 16 августа.

Выплаты можно получать на любой банковский счет. Заводить карту «Мир» для этого не обязательно.

Напомним, на выплату может претендовать один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенок имеет гражданство России.

Важно заметить, что деньги получат все дети, которым на 1 сентября 2021 года уже исполнится 6 лет. Пособие перечислят, даже если ребенок этой осенью не идет в школу.

Кроме того, на пособие могут рассчитывать инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Они также должны быть гражданами России и числиться учащимися школы.

Выплата на подготовку ребенка к школе назначается независимо от дохода семьи и не учитывается при назначении других пособий.