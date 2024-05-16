11 достопримечательностей Челябинска появились на 3D‑картах

Их можно рассмотреть со всех сторон, не выходя из дома

Объемные изображения Театра оперы балета, ЮУрГУ, зоопарка и еще нескольких символов города появились в российском сервисе онлайн-карт. Подробные изображения помогут челябинцам рассмотреть привычные места с новых ракурсов, рассказали в Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Все 3D-модели тщательно проработаны: на здании Театра имени Наума Орлова видны маски трагедии и комедии, на цирке — круговая надпись «Цирк — цирк — цирк» на крыше и даже герб Челябинска на арке «Городские ворота». Помимо уже названных достопримечательностей, трехмерными стали центральный вход в парк имени Юрия Гагарина, Исторический музей Южного Урала, дворец спорта «Юность», храм Александра Невского и памятник Курчатову.

Чтобы увидеть объемную модель, нужно нажать в сервисе карт кнопку 3D и приблизить интересующее здание. Особенно интересно рассматривать все в режиме «темной темы»: все достопримечательности подсвечиваются, а в окнах ЮУрГУ виден горящий свет в аудиториях.